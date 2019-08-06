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حوادث

حبس عاطل متهم بحيازة هيروين في الزيتون

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 10:38 ص
جريدة الدستور
حسام التمساح
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قررت نيابة الزيتون الجزئية، الثلاثاء، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحيازة مواد مخدرة بغرض الاتجار.

كانت البداية أثناء خروج قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الزيتون، لتفقد الحالة الأمنية بالشارع، فاشتبه رجال المباحث في "م. س" وشهرته "الشبح" في العقد الثالث من العمر، وبتفتيشه عثر بحوزته على 4 تذاكر هيروين وهاتف محمول ومبالغ مالية.

وبسؤاله، أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية متحصلات نشاطه الإجرامي.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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