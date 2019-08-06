الثلاثاء 06 أغسطس 2019 الموافق 05 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

5.9 مليون متابع.. إمام أوغلو يتفوق على أردوغان في "انستجرام"

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 10:38 ص
جريدة الدستور
أمينة ذكي
طباعة
حقق رئيس بلدية إسطنبول الكبرى الجديد، المنتمي لحزب الشعب الجمهورى المعارض، أكرم إمام أوغلو، زيادة كبيرة في عدد متابعيه مما زاد من شعبيته، التي تجاوزت شعبية رئيس الجمهورية ورئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان.

وبلغ عدد المعجبين والمتابعين لحساب رئيس بلدية إسطنبول الكبرى الجديد أكرم إمام أوغلو، على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام إلى نحو 5.9 مليون متابع، بينما يبلغ عدد المتابعين للحساب الرسمي لأردوغان 5.7 مليون فقط.

وتولى إمام أوغلو سابقًا رئاسة البلدية بايليكدوزو في أطراف إسطنبول، ومن بعدها صعد إلى رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى.

جدير بالذكر ان شعبية أردوغان تراجعت الفترة الأخيرة بسبب ممارساته الاقتصادية وعلاقاته الخارجية مع الدول الأخرى التي تدعم الإرهاب.

ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 14 ساعة

"عار 57357".. المستشفى رفضت استقبال الأطفال بعد إخلاء معهد الأورام

منذ ساعة و 17 دقيقة

سلطان بروناي يغادر القاهرة بعد زيارة استغرقت يومين

منذ يومين

بالصور.. رئيس جامعة القاهرة يوضح سبب حريق معهد الأورام

منذ يوم

تفاصيل جديدة حول مقتل بائع بسبب أعمال السحر بالمعادى

ads

الصور

image description

مؤتمر وزيرة الصحة بمعهد ناصر

image description

حريق معهد الأورام

image description

تسلم «الإيد الشغّالة»

image description

«الخطيب» يفتتح غرف الملابس الجديدة والعيادة و«الجيم» وصالة العرض لفريق الكرة

image description

غرف ملابس الأهلي الجديدة وصالة العرض والجيم والعيادة (صور)

الأكثر قراءة

نشوب حريق في ملاهي بـ6 أكتوبر

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 للقبول بالجامعات

تفاصيل جديدة فى واقعة حريق معهد الأورام بشارع القصر العينى

الباز يكشف خطيئة الإعلام في تغطية حادث التفجير بمحيط "معهد الأورام"

ستوديو

"البحوث الفلكية" تكشف سبب تغير لون سماء القاهرة وقت الغروب (فيديو)

أحمد صلاح حسني لـ "ستوديو" : "الممر" يليق بتاريخ السينما المصرية

أنجلينا جولي تتصدر البوستر الرسمي لـ "Maleficent: Mistress Of Evil"

"الكنز".. سد خانة في عيد الأضحي

رياضة

وصيف الدوري الفرنسي يتعاقد مع "يازجي"

تدريب شاق لريال مدريد قبل مواجهة ريد بول سالزبورج

"آس الإسبانية" تستعرض محاولات الريال لضم بوجبا

الفراعنة يخطفون الميدالية الذهبية في أولمبياد كرة القدم بالهند

الرئيس نيوز

(انفوجراف) خطوات التبرع للمعهد القومي للأورام

بريطانيا تنضم إلى المهمة الأمريكية لحماية السفن التجارية في الخليج

المالية: نتواصل مع الصحة لتوفير التمويل اللازم لإعادة تأهيل "القومي للأورام"

إجمالي تبرعات إعادة ترميم المعهد القومي للأورام (انفوجراف)

منوعات

تدريب سائقات إناث لقيادة قطارات فائقة السرعة فى الصين

دراسة: استخدام السماعات قد يسبب فقدان السمع

طفل يبلغ عن والده لاجتيازه الإشارة الحمراء

اكتشاف سر مصاص الدماء الغامض

كشكول

لطلاب الدبلومات الفنية.. قواعد تقليل الاغتراب بين الكليات

إحالة قيادة بالنزهة التعليمية للمحاكمة العاجلة بتهمة تزوير

حادث معهد الأورام.. الخشت: نقف يداً واحدة في محاربة الإرهاب واقتلاعه من جذوره

بالصور.. تكريم أوائل الإعدادية بـ"إدارة الصف التعليمية"

إسلام سياسي

"الإخوان يفجرون معهد الأورام".. الأكثر تداولا في مصر على تويتر

كتابان جديدان يوثقان جرائم داعش بحق الإيزيديين

أمريكا تحذر تركيا من أي عملية عسكرية في سوريا

الداخلية: سيارة مفخخة تسببت في تفجير معهد الأورام


زيت وسكر

نائب وزير الإسكان يتفقد مشروعات مدينتي المنصورة ودمياط الجديدتين

وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يتابعان تسكين مشروع تطوير “روضة السيدة”

“الصحة”: عيادات البعثة الطبية بمكة والمدينة تستقبل 35 ألف حاج

طرق التبرع لصالح المعهد القومي للأورام (صورة)

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
الرواية القبطية
ولاء الشيخ
مهمة وزارة الرى
مؤمن المحمدي
قصب
ماجد حبته
عكس الاتجاه!
المزيد

الثقافة

"الثابت والمتحول" و"أريد أن أنام" جديد الساقي

أهالي الزاوية الحمراء على موعد مع الثقافة الهندية

اليوم.. مناقشة "انتقام شفاف" بمعرض الإسكندرية للكتاب

صدور "مملكة الليل" عن دار النسيم

صفحتنا ع الفيس بوك