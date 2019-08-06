5.9 مليون متابع.. إمام أوغلو يتفوق على أردوغان في "انستجرام"

حقق رئيس بلدية إسطنبول الكبرى الجديد، المنتمي لحزب الشعب الجمهورى المعارض، أكرم إمام أوغلو، زيادة كبيرة في عدد متابعيه مما زاد من شعبيته، التي تجاوزت شعبية رئيس الجمهورية ورئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان.



وبلغ عدد المعجبين والمتابعين لحساب رئيس بلدية إسطنبول الكبرى الجديد أكرم إمام أوغلو، على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام إلى نحو 5.9 مليون متابع، بينما يبلغ عدد المتابعين للحساب الرسمي لأردوغان 5.7 مليون فقط.



وتولى إمام أوغلو سابقًا رئاسة البلدية بايليكدوزو في أطراف إسطنبول، ومن بعدها صعد إلى رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى.



جدير بالذكر ان شعبية أردوغان تراجعت الفترة الأخيرة بسبب ممارساته الاقتصادية وعلاقاته الخارجية مع الدول الأخرى التي تدعم الإرهاب.



