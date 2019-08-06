"بالروب والقبعة المربعة"..أحمد يحتفل بتخرجه بفوتوسيشن مع والدته

"انا تعبت وربنا فرحني"..بهذه الكلمات وصفت والدة أحمد حامد حجازي فرحتها، بعدما قام ابنها بتصوير فوتسيشن التخرج من كلية الآداب قسم اللغة الانجليزية بجمعة طنطا سويا، أراد حامد أن يرد الجميل إلى والدته التي تحملت مشقة الحياة.

القصة بدأت في شهر يوليو الماضي عندما كان يحتفل أحمد بحفل تخرجه فقرر أن يعوض والدته عن سنوات الشقاء التي عاشتها، ويروي لـ"الدستور":"والدتي شالتنا وكبرتنا وشالت أخواتي من والدي وجوزتهم كلهم، وبعد وفاة والدتها وقفت بجانب شقيقاتها وجوزتهم".

"كان تحلم بيوم تخرجي فاتفقت مع أحد أصدقائي المصورين لعمل جلسة التصوير في إحدى حدائق مدينة السنطة، يوم 22 يوليو اخذتها إلى الحديقة بجلباب بسيطة ريفية وعندما رأته بروب التخرج والكاب انفجرت الزغاريط، وبدت الفرحة على وجهها وانطلقت ضحكاتها التي كشفت عن أسنانها التي أفقدتها السنين، مضيفا:"فضلت تبوس فيا وتقولي تعبي مراحش على الفاضي ربنا عوضني".

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصور وتفاجيء أحمد من المكالمات والتهاني والتشجيع حتى إن الصور وصلت إلى الجزائر وتونس ولبنان.





