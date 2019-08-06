مخاطبة الإنتربول لتسليم 4 ليبيين خطفوا وعذبوا مصريين

خاطبت النيابة العامة المصرية، الثلاثاء، الإنتربول الدولي للمطالبة بسرعة ضبط وتسليم 4 متهمين ليبيين الجنسية لاتهامهم بخطف مصريين وتعذيبهم مقابل فدية لإطلاق سراحهم.



وتضمنت مذكرة النيابة تفاصيل التحقيقات التي كشفتها نيابة أمن الدولة العليا، بناءً على تحريات الأمن القومي، عن تعاون 4 عناصر ليبية من بينهم قائد كتائب قوة الردع "عماد أحمد عبد السلام الورفلی"، "مفتاح أحمد عبدالسلام الورفلى"، "عياد أحمد عبد السلام الورفلي"، و"مروان الغريب" مع تنظيم "داعش" الإرهابي، وخطف مصريين متواجدين في ليبيا وتعذيبهم بدنيًا مقابل الحصول على فديهم من أهاليهم.



وكشفت التحقيقات عن عمل المتهم "محمد رجب عبدالواحد حسن"، مصري الجنسية، بمجال الهجرة غير الشرعية بالاتفاق مع بعض العناصر البدوية القائمة على تسلل المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الغربية للبلاد إلى دولة ليبيا وتخابره مع عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي.



وتبين من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا من خلال اعتراف المتهم "محمد رجب عبد الواحد حسن"، والتسجيلات الصوتية المأذون بها وشهادة المجني عليهم وذويهم، عن تردد المتهم "محمد رجب عبدالواحد حسن" على دولة ليبيا للعمل بها وارتباطه عقب اندلاع الأحدث الليبية بالمتهمين الليبيين عناصر تنظيم داعش الإرهابي واتفاقه معهم على خطف أحد المواطنين المصريين للحصول على فدية مالية كبيرة، فضلًا عن تمكنه بالاتفاق مع العناصر الليبية من خطف 14 مصريًا آخرين في بداية عام ۲۰۱۷ وقيام أعضاء التنظيم بتعذيبهم وتهديد ذويهم بقتلهم لإرغامهم على دفع مبالغ الفدية، فنجم عن تلك الأعمال الإرهابية وفاة المجني عليه "محمد جاد حامد الشربيني"، وتولي المتهم "محمد رجب عبد الواحد حسن" بمعاونة متهمين آخرين استلام الأموال من ذوي المخطوفين ونقلها لأعضاء الجماعة إذ سلموا أعضائها قرابة 3 ملايين جنيه مصري.