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عالم

"جينل انرجي" تبدي ثقتها حول محادثات متعلقة بحقل بينا باوي

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 10:32 ص
جريدة الدستور
وكالات
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قالت شركة جينل إنرجي، التي تركز نشاطها في إقليم كردستان العراق، إنها واثقة من أن تشييد مشروع بينا باوي للغاز التابع لها سيبدأ في العام القادم في الوقت الذي تناقش فيه بنودا محددة مع حكومة الإقليم الكردي.

وقامت الشركة التي مقرها لندن بعمليات شطب أصول بقيمة 424 مليون دولار في حقل ميران مارس الماضي في ظل بطء إحراز تقدم في بينا باوي الذي سيتم تطويره أولا.

وتريد جينل استغلال أموال إنتاج النفط من بينا باوي لتمويل تطوير مرحلي لإنتاج الغاز على نطاق شامل.

وقالت الشركة "المناقشات التجارية متواصلة بشأن بينا باوي وثقتنا تتزايد في تحقيق تقدم كاف يُمكن من بدء العمل على الأرض العام المقبل، كما سيضيف النفط المحتمل من بينا باوي إلى إنتاجنا في 2020".

وأضافت الشركة "جينل وحكومة إقليم كردستان العراق على وفاق حاليا فيما يتعلق بنطاق المرحلة الأولى من مشروع قطاع المنبع لإنتاج 250 مليون قدم مكعبة قياسية يوميا من الغاز الخام، ستمول حكومة كردستان وجينل بشكل مشترك مرحلة تطوير الأنشطة الوسيطة المطلوبة لمعالجة الغاز الخام".

وقال بيل هيجز الرئيس التنفيذي الجديد لجينل إن البنود التجارية قد يتم الاتفاق عليها في أبريل نيسان ليبدأ العمل على الأرض في العام المقبل.
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