"آس الإسبانية" تستعرض محاولات الريال لضم بوجبا

ركزت صحيفة "آس" الإسبانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء الموافق السادس من شهر أغسطس لعام 2019 على محاولات نادي ريال مدريد المستمرة لحسم صفقة الفرنسي بول بوجبا، متوسط ميدان فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، ورفض الأخير الاستغناء عنه في الفترة الحالية، وعنونت الصحيفة: "بوجبا.. التزموا الصمت فقد احتدمت اللعبة".



وجاءت العناوين الرئيسية كالتالي:



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