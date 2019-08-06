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رياضة

"آس الإسبانية" تستعرض محاولات الريال لضم بوجبا

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 10:32 ص
جريدة الدستور
وكالات
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ركزت صحيفة "آس" الإسبانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء الموافق السادس من شهر أغسطس لعام 2019 على محاولات نادي ريال مدريد المستمرة لحسم صفقة الفرنسي بول بوجبا، متوسط ميدان فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، ورفض الأخير الاستغناء عنه في الفترة الحالية، وعنونت الصحيفة: "بوجبا.. التزموا الصمت فقد احتدمت اللعبة".

وجاءت العناوين الرئيسية كالتالي:

- زيدان يريد ضم اللاعب ولا يرضى بأي بديل

- مانشستر يونايتد لا يريد الاستغناء عن لاعب الوسط الفرنسي

- رايولا يضغط على الريال بعرض مزعوم من يوفنتوس

- ميسي يتعرض للإصابة ولن يسافر مع الفريق إلى الولايات المتحدة

- اللاعب عانى من بعض الآلام في ربلة السابق.. وقد يغيب عن افتتاح الدوري

- كيران تريبيير: أتلتيكو مدريد كان تحديا صعبا ولكنني قبلته.. ويسعدني الدفاع عن ألوان قميصه
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