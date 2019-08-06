الإحصاء: 24.6% انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع قيمة العجز فى الميزان التجارى إلى 3.34 مليار دولار خلال شهر مايو 2019 مقابل 4.42 مليار دولار لنفـس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 24.6٪.



ولفت الإحصاء، إلى ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 1.6 ٪ حيـث بلغـت 2.68 مليار دولار خلال شهر مايو 2019 مقابل 2.64 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى إرتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: (أسمدة بنسبة 27.5 ٪، ملابس جاهزة بنسبة 2.8 ٪ لدائن بأشكالها الاولية "بلاستيك" بنسبة 33.8 ٪).



بينما انخفضت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر مايو 2019 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (البترول الخام بنسبة 30.9 ٪، فواكه طازجة بنسبة 43.3 %، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 3.0 ٪، أثاث بنسبة 21.2 ٪).



فيما انخفضت قيمـة الواردات بنسبة 14.8 ٪ حيث بلغـت 6.01 مليار دولار خـلال شهر مايو 2019 مقابل 7.06 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها: (مواد اولية من حديد أو صلب بنسبة 32.3 ٪، لدائن بأشكالها الاولية "بلاستيك" بنسبة 1.6 ٪، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 13.6 ٪).

