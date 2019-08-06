تجديد حبس "عبير الصفتي" 15 يومًا

قررت نيابة أمن الدولة العليا، الثلاثاء، تجديد حبس المتهمة عبير الصفتى لمدة 15 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية أحداث التجمهر والعنف التى شهدتها بعض محطات مترو الأنفاق مؤخرًا.



وأسندت النيابة إلى المتهمة، ارتكابهم لجرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات.