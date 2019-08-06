نشر الخدمات المرورية بمحيط مطار إمبابة

نشرت الإدارة العامة لمرور الجيزة، الثلاثاء، الخدمات المرورية والعلامات الارشادية بمحيط أعمال رصف وتطوير شارع مطار إمبابة بحى شمال بطول 3 كم، منعا للزحام.



وجاء ذلك ضمن خطة المحافظة في خلق محاور مرورية جديدة لإحداث طفرة مرورية بالمنطقة بالكامل، لاستيعاب حركة السيارات وتحقيق سيولة المرورية تساعد المواطنين على الوصول إلى أماكن عملهم والتنقل بين الأماكن وبعضها فى أسرع وقت.



تأتى تلك الأعمال نظرا لأن المحور المرورى يشهد كثافات مرورية عالية ويربط بين محور أحمد عرابى ومنطقتى إمبابة والبراجيل وكان الطريق يعانى من تهالك طبقه الرصف ووجود أعمال حفر للمرافق به، أدى إلى صعوبة حركة المواطنين به ويتم توسعتهـ وذلك بداية من منطقة مطار إمبابة وحتى شارع محمد حجازى وتستمر الأعمال لمدة 6 شهور.