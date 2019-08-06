نادي قضاة مجلس الدولة يدين حادث معهد الأورام

أدان نادي قضاة مجلس الدولة بأشد العبارات الحادث الإرهابي الذي وقع أمام معهد الأورام، ناعيا بخالص الاسى والحزن شهداء هذا الحادث الإجرامي كما يتمنى للمصابين الشفاء العاجل.



وأثنى النادي على التكاتف والترابط الوطني والعربي الذي ظهر جليًا في المسارعة إلى التبرع لترميم ما لحق بمنشآت المعهد من أضرار ليتمكن من استكمال مهمته في علاج المرضى، وليؤكد أن مثل هذه الحوادث الخسيسة لن تفت في عضد الشعب المصري، ولن تؤثر في إرادته الوطنية، والتفافه حول قيادته السياسية حتى تقضي على الإرهاب اللعين.