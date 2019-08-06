نافع هيكل: الشعب المصري لن يسمح للإرهابية بممارسة دورها الخبيث ضد الوطن



نعى النائب نافع هيكل، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، ضحايا الحادث الإرهابى الذي وقع بالقرب من معهد الأورام، بمنطقة المنيل غرب القاهرة، الذى أسفر عن وفاة وإصابة العشرات من الضحايا، مؤكدًا أن الدولة المصرية تبذل جهود كبيرة من اجل القضاء على خفافيش الظلام والذئاب المنفردة.



وأكد هيكل، عزم الدولة على اقتلاع الإرهاب الأسود، وأن الشعب المصرى يقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية فى القضاء على الجماعات الإرهابية، ولن يسمح لهذه الجماعة ان تمارس دورها الخبيث ضد الوطن.



وأشار نائب "مستقبل وطن"، إلى أن الدولة المصرية كلما اتجهت إلى تحقيق الاستقرار والبناء والإعمار كلما أذهب ذلك عقول أهل الشر ودفعهم لعمليات ارهابية تسهدف الوطن وقدرته عبر عمليات إرهابية سوداء.