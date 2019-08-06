الجارديان: جونسون سيوافق على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق

ذكرت صحيفة الجارديان اليوم الثلاثاء نقلا عن مصادرها الدبلوماسية الأوروبية أن رئيس الوزراء

البريطاني الحالي بوريس جونسون، يفضل خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وأشارت الصحيفة إلى أنه ليست لديه نية للتفاوض مجددا على اتفاق الانسحاب.



كما قالت الجارديان بأنه بعد لقاء بين ديفيد فروست كبير مستشاري الشؤون الأوروبية بالحكومة البريطانية ودبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي كان من الواضح أن بريطانيا ليست لديها خطة أخرى للخروج، وأن بريطانيا لاتعتزم التفاوض مجددا وأن الاحتمال المرجح هو وأضاف: "لا نية للتفاوض الخروج دون اتفاق.



جدير بالذكر ان بريطانيا تحاول الخروج من الاتحاد الأوروبي منذ عام 2016، وهي القضية التي أثارت جدلا واسعا داخل صفوف البرلمان البريطاني.

