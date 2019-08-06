الهواري: الحوادث الإرهابية الخسيسة تزيد المصريين قوة وعزيمة



أدان عبدالحميد الهواري، أمين العمل الجماهيري لحزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، العمل الإرهابي الخسيس الذي وقع في محيط شارع القصر العيني أمام معهد الأورام وأسفر عن وفاة وإصابة العشرات من الضحايا.



وقال الهواري، أنه مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن الدولة المصرية بكل مؤسساتها عازمة على مواجهة الإرهاب الغاشم واقتلاعه من جذوره متسلحة بقوة وإرادة شعبها العظيم، مشيرًا إلى أن مثل هذه الحوادث الارهابية الخسيسة تزيد جميع المصريين بمختلف انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية قوة وعزيمة وصلابة فى مواجهة الارهاب والارهابيين حتى يتم تطهير مصر كلها من دنس ورجس الارهاب والارهابيين.



كما تقدم الهواري، بخالص التعازي للشعب المصري ولأسر الشهداء الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابي الجبان فى محيط منطقة قصر العينى متوجها بالدعاء الى الله عز وجل أن يسكنهم فسيح جناته وأن يمن بالشفاء العاجل لجميع المصابين.