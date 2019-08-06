أسباب جعلت فنلندا الدولة الأقوى في التعليم في العالم

تحتل فنلندا مرتبة متقدمة على دول العالم في التعليم، ففي عام 2015 أصبحت هذه الدولة الإسكندنافية أقوى دولة في التعليم عالميا، وفقا لتقرير التنافسية العالمية.



من أهم الأسباب التي دفعت فنلندا لتحتل هذه المرتبة المميزة للغاية النظام التعليمي داخل المدارس، حيث لا يوجد اختبارات موحدة للطلاب، ولكن كل طالب له اختبار خاص به ليقيس مهاراته المختلفة على حدة.

كما ان النظام التعليمي قائم على التعاون والعمل الجماعي بين الطلاب، وليس روح المنافسة بين الطلاب كما هو سائد في المدارس.



بالإضافة إلى أن الاطفال يدخلون المدارس في سن السابعة وليس دون ذلك، على أن تبدأ الحصة الأولى من اليوم الدارسي في تمام التاسعة صباحا، وبشكل عام فإن الجو العام في المدارس أكثر راحة.

