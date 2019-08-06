وصول خلية الإخوان الإرهابية المُرحلة من الكويت لطرة

وصل عدد من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، المتورطين بتشكيل خلية إرهابية في الكويت، إلى سجن ليمان طرة، عقب مخاطبة الانتربول وترحيلهم.



وكانت السلطات الكويتية أعلنت سابقًا، إلقاء القبض على خلية إرهابية، مرتبطة بجماعة الإخوان فى مصر، صدر ضد أعضاء الخلية أحكام بالسجن تصل إلى 15 سنة من محاكم مصرية، وأن أعضاء الخلية اعترفوا أثناء التحقيق معهم بتنفيذ عمليات إرهابية فى عدة أماكن استهدفت تقويض الأمن فى مصر، وأن المتهمين يحملون الجنسية المصرية وينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، مشددة على أنهم مطلوبون من قبل السلطات المصرية لتنفيذ أحكام قضائية بالسجن.