أزمة جديدة.. الصين ترفض التدخل الأمريكي في شئونها

قال مفوض وزارة الخارجية الصينية في هونج كونج اليوم الثلاثاء، إن المدينة تابعة للصين وأنها سترد بحزم على أي عمل يضر بسيادة الصين.



وأضاف مفوض وزارة الخارجية، ردًا على تعليقات رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إن على الساسة الأميركيين أن يتوقفوا فورًا عن التواطؤ مع الانفصاليين في المدينة.



يأتي هذا فيما تعرضت هونج كونج لأسابيع من الاحتجاجات العنيفة التي بدأت في بعض الأحيان بمعارضة قانون تسليم المجرمين الموقوف الآن، والذي كان من شأنه السماح بمحاكمة المشتبه بهم في محاكم البر الرئيسي.



فيما واجهت شرطة هونج كونج الاحتجاجات باطلاق الرصاص والغاز المسيل للدموع بسبب محاولات المحتجين الهجوم على مباني حكومية.