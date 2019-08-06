طلاب يدرسون اللغة اليابانية في مصر يبعثون رسائل تدعو للسلام

قدم طلاب يدرسون اللغة اليابانية في مصر رسائل سلام بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين للقصف الذري على هيروشيما.



فقد شارك نحو مائة طالب في مناسبة أقيمت أمس بجامعة القاهرة، التي يربطها اتفاق تبادل مع جامعة هيروشيما في اليابان.



وكان من بين المدعوين لاعب الجودو المصري "محمد علي رشوان" الذي لعب في مواجهة الياباني "ياسوهيرو ياماشيتا" في نهائي الجودو بالأولمبياد عام 1984.



وتتابع الطلاب في قراءة رسائل باللغة اليابانية على المنصة.



وقال أحد الطلاب إن السلام ينير عقول الناس، وذكر أحدهم أن السلام يعني الحب.



وأعرب طالب آخر عن رغبته المساهمة في تحقيق عالم يسوده السلام، لا مكان فيه لاستخدام القنابل الذرية.



واختتم المشاركون المناسبة بأغنية باللغة اليابانية.