أول قنبلة ذرية في العالم.. هيروشيما تحيي ذكرى القصف

تحيي مدينة هيروشيما اليابانية الذكرى الرابعة والسبعين لليوم الذي شهد إلقاء أول قنبلة ذرية في العالم، حيث بدأت مراسم تذكارية في الساعة الثامنة صباح اليوم الثلاثاء، في حديقة السلام التذكارية، بحضور رئيس الوزراء شينزو آبيه وممثلين من أنحاء العالم.



ووضع بداخل نصب تذكاري قائمة تضم أسماء 319186 شخصا وقعوا ضحية القنبلة الذرية، ومن بينها أسماء من ماتوا خلال الشهور الاثني عشر الماضية.



وقدم المشاركون صلاة صامتة في الساعة الثامنة والدقيقة الخامسة عشرة صباحا، وهي الساعة التي ألقيت فيها القنبلة في السادس من أغسطس عام 1945، وتأتي هذه المناسبة في وقت يتنامى فيه القلق حيال فرص تحقيق عالم خال من الأسلحة النووية.



فقد انتهت يوم الجمعة صلاحية معاهدة مهمة لخفض الأسلحة النووية كانت قد وقعت قبل ثلاثة عقود بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي سابقا. علما بأن هذه المعاهدة التي عرفت بمعاهدة القوى النووية متوسطة المدى كانت دعامة مهمة لنزع السلاح النووي.



وتكثف هيروشيما جهودها للمحافظة على ذاكرة الكارثة حية، وسط تقدم أعمار الهيباكوشا، أي الناجين من القصف الذري.



وقد أجرى متحف السلام التذكاري بالمدينة تجديدا شاملا في أبريل لمعروضاته المتعلقة بالقصف الذري لأول مرة منذ 28 عاما.



وقد ألقى عمدة هيروشيما كازومي ماتسوي خطابا يضم إعلان السلام الذي دعا فيه الحكومة اليابانية للاستماع إلى أصوات الهيباكوشا الذين يتمنون انضمام اليابان إلى معاهدة للأمم المتحدة تحظر الأسلحة النووية.