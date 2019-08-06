الشرطة الأسترالية تضبط موظفًا بشحنة مخدرات بقيمة 100 مليون دولار

قبضت الشرطة الأسترالية على موظف بخطوط جوية، لقيامه بتسهيل استيراد ما قيمته أكثر من 100 مليون دولار أمريكي، من مخدرات الميثيلامفيتامين إلى استراليا، في حاوية شحن، وفقا لما قالته السلطات المعنية يوم الثلاثاء.



وتم اعتقال الموظف بخدمة تفتيش الجمارك بشركة خطوط جوية، بعد صعوده على طائرة برحلة دولية إلى سنغافورة، في مطار ملبورن الدولي يوم الأحد.



وتمت إعادته إلى سيدني، ووُجهت له تهمة تسهيل الشحن لـ200 كغم من هذه المخدرات المعروفة في استراليا بمخدر الآيس.



واكتشفت قوة من شرطة الحدود الاسترالية هذه المخدرات، بعد أن تلقت معلومات من شرطة ولاية نيو ساوث ويلز، تتعلق بحاوية شحن قادمة من الولايات المتحدة.



وأدت تحقيقات إضافية إلى عمليات بحث في 3 ممتلكات في سيدني، حيث اكتشفت الشرطة وضبطت 80 غم من الهيروين و38 غم من الفطر السحري، ومواد محظورة أخرى، منها أجهزة ووثائق إلكترونية.