الصين تحث أمريكا على الوفاء بتعهداتها لتسهيل التعاون الزراعي

دعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية الجانب الأمريكي اليوم الثلاثاء، للوفاء بتعهداته وتطبيق التوافق الذي توصل إليه زعيما البلدين في أوساكا، على نحو جدي، من أجل خلق ظروف مواتية للتعاون الزراعي الثنائي.



وأدلت المتحدثة هوا تشون يينغ بهذه التصريحات عندما طلب منها التعليق على إعلان وزارة التجارة بأن الشركات الصينية المعنية علقت شراءها للمنتجات الزراعية الأمريكية.



وقالت هوا إن الجانب الأمريكي أعلن عن خطط لفرض رسوم إضافية بنسبة 10 بالمئة على واردات من الصين بقيمة 300 مليار دولار أمريكي، وهو ما ينتهك على نحو خطير التوافق الذي توصل إليه زعيما البلدين في أوساكا باليابان.



وردا على ذلك، قررت الصين، في الوقت الراهن، عدم استبعاد فرض رسوم جمركية على واردات زراعية من الولايات المتحدة تم شراؤها بعد 3 أغسطس الجاري، فيما قامت الشركات الصينية المعنية بوقف شرائها، بحسب ما ذكرت هوا.