"فرانسيسكو" يجلب أمطارا غزيرة إلى جزيرة كيوشو اليابانية

يواجه سكان جزيرة كيوشو في جنوب اليابان أمطارا غزيرة ورياحا شديدة بعد بلوغ إعصار تايفون الجزيرة صباح يوم الثلاثاء.



وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن إعصار التايفون فرانسيسكو وصل بالقرب من مدينة مييازاكي عند الساعة الخامسة صباحا تقريبا.



ومنذ ذلك الحين انخفض تصنيفه وتحول إلى عاصفة استوائية.



وقد شهدت بعض أجزاء المنطقة تراكم نحو 120 ملليمترا من الأمطار خلال ساعة واحدة، الأمر الذي دفع المسئولين إلى تحذير السكان بتوخي أقصى درجات الحذر من الانزلاقات الأرضية.



وذكرت شركة كيوشو للطاقة الكهربائية أن أكثر من 17 ألف منزل في المنطقة يعاني من انقطاع التيار الكهربائي.



وقد تأثرت أيضا وسائل المواصلات الرئيسية.



وألغيت أكثر من مائتي رحلة طيران داخلية، معظمها قادمة إلى أو مغادرة من كيوشو.