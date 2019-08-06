تراجع صافي أرباح "دويتشه بوست" الألمانية للخدمات البريدية

أعلنت مجموعة الخدمات البريدية والنقل الألمانية "دويتشه بوست دي.إتش.إل جروب" اليوم الثلاثاء تراجع صافي أرباحها خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 2ر11% إلى 458 مليون يورو مقابل 516 مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وتراجعت أرباح السهم الواحد بنسبة 5ر9% إلى 38ر0 يورو مقابل 42ر0 يورو خلال الفترة نفسها.



في الوقت نفسه زادت أرباح تشغيل المجموعة خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 9ر2% سنويا إلى 769 مليون يورو.



كما زادت إيرادات المجموعة بنسبة 3% إلى 48ر15 مليار يورو مقابل 03ر15 مليار يورو خلال الربع الثاني من العام الماضي. وأشارت المجموعة إلى أن قطاعاتها الخمسة حققت أداء جيدا في مختلف المناطق وهو ما ساهم في النتائج الإيجابية التي حققتها.



في الوقت نفسه رفعت "دويتشه بوست دي.إتش.إل" الحد الأدنى لتوقعاتها لنتائج العام الحالي ككل لتتراوح بين 4 و3ر4 مليار يورو وليس 9ر3 و3ر4 مليار يورو.