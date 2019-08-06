نظر محاكمة 32 متهمًا في "خلية ميكروباص حلوان"

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، الثلاثاء، محاكمة 32 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «خلية ميكروباص حلوان»، والتى أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة فى حلوان.



يذكر أن النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب.



وارتكبوا جريمة قتل العميد على فهمى، رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار فى سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوى "من قوة إدارة مرور الجيزة" بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصرى بتاريخ 6 أبريل 2016.