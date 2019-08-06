وصول عدد حجاج الداخل في السعودية إلى ربع مليون حاج

وصل عدد حجاج الداخل في السعودية نحو ربع مليون مع وجود توقعات بتجاوزها الـ 600 ألف حاج، فيما صرح المتحدث الرسمي للأمن العام في السعودية،، في وقت سابق، بأنه تم إعادة ما يقارب من 10 آلاف شخص، لا يحملون تصاريح رسمية لأداء فريضة الحج، حسبما أفاد مراسل قناة العربية.



يأتي هذا فيما أعلن رئيس بعثة الحج المصرية، وفاة 3 حجاج من بين الحجاج المصريين الذين وصلوا السعودية خلال الأيام الماضية.



وبلغ عدد الحجاج الذين تلقوا الخدمات العلاجية بالعيادات الخاصة بالبعثة الطبية 24477 حاجا، وتماثل 17 حاجا للشفاء ولا زال 26 حاجا تحت الملاحظة.



فيما توفي حاج واحد فقط من حجاج القرعة بالمستشفى بعد عملية استئصال ورم بالأمعاء الدقيقة، وآخر بسبب هبوط حاد بالدورة الدموية وتليف بالكبد، وآخر نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف بعضلة القلب.