مقتل وإصابة 23 مسلحا من طالبان في عمليات للقوات الأفغانية بغزني

لقى 8 من عناصر طالبان حتفهم وأصيب 15 آخرون بالإضافة إلى تدمير 5 دراجات نارية في عمليات للقوات الأفغانية بضواحي إقليم غزني حيث شنت غارات جوية وضربات مدفعية في منطقة شهباز.



نقلت ذلك وكالة أنباء خاما برس الأفغانية عن بيان أصدره فيلق ثاندر 203.



من جانبها، لم تعلق جماعة طالبان على هذه العملية حتى الآن.