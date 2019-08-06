الصين لا تستبعد احتمالية فرض رسوم جمركية على المنتجات الزراعية الأمريكية

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينج، إن لجنة التعريفات الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) لا تستبعد احتمالية فرض رسوم جمركية على المنتجات الزراعية الأمريكية التي يتم شراؤها بعد الثالث من أغسطس الجاري.



وقالت يينج في تصريح اليوم الثلاثاء تعليقا على إعلان وزارة التجارة الصينية الخاص بإيقاف الشركات الصينية شراء المنتجات الزراعية الأمريكية: "إن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت مؤخرا عن خطتها لفرض رسوم جمركية إضافية نسبتها 10% على واردات صينية تبلغ قيمتها 300 مليار دولار، ما يعد انتهاكا خطيرا للتوافق الذي توصل إليه رئيسا البلدين في قمة مجموعة العشرين الماضية في أوساكا".



وأضافت أن لجنة االتعريفات الجمركية لا تستبعد احتمالية فرض رسوم جمركية إضافية على المنتجات الزراعية الأمريكية المستوردة المشمولة في الصفقات التي أبرمت بعد 3 أغسطس، كما أوقفت الشركات الصينية ذات الصلة شراء المنتجات الزراعية الأمريكية.



وتابعت أن الصين، تعد وجهة واعدة للمنتجات الزراعية الأمريكية عالية الجودة، وأنه ينبغي على الولايات المتحدة توخي الجدية في تنفيذ التوافق الذي تم التوصل إليه في أوساكا، والالتزام بتنفيذ وعودها بشأن خلق الظروف اللازمة للتعاون الزراعي الثنائي.