الأحد المقبل.. وزير الخارجية الهندي يزور الصين

يزور وزير الشؤون الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار، الصين فى الفترة من 11 إلى 13 أغسطس الجاري، تلبية لدعوة من عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ، في تصريح اليوم، إن الوزيرين الصيني والهندي سيترأسان الاجتماع الثاني لآلية التبادلات الشعبية رفيعة المستوى بين الصين والهند، وذلك خلال زيارة جايشانكار.