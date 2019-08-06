أسهم قطر تتكبد أكبر خسارة يومية في عامين

مُنيت سوق الأسهم القطرية بأكبر خسارة يومية في أكثر من عامين، مع تجدد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ما أدى لاتجاه المستثمرين إلى الأصول الأكثر أمانًا.



كما يسيل المستثمرون مراكزهم قبل عطلة عيد الأضحى التي تبدأ يوم الأحد.



وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي بفرض رسوم نسبتها 10% على واردات من الصين بقيمة 300 مليار دولار، وتوعدت الصين بالرد لتزيد من المخاوف المرتبطة بالاقتصاد العالمي الذي تظهر عليه بالفعل علامات التباطؤ.



وأدت الخطوة، التي قد تكبح الطلب على الخام، إلى تراجع أسعار النفط لتقدم سببًا جديدًا للقلق في أسواق الشرق الأوسط.



وقال فراجيش بانداري مدير محافظ لدى المال كابيتال "انتقام الصين من خلال وقف بعض الواردات من الولايات المتحدة والسماح بنزول اليوان مقابل الدولار يؤثر على الأسواق في أنحاء العالم.