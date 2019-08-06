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عالم

بريطانيا تعتزم تشكيل تحالف لمواجهة إيران وروسيا

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 07:39 ص
وزير الخارجية البريطاني
وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب
وكالات
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أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أن بلاده وبعد انسحابها من الاتحاد الأوروبي، تعتزم تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول غير الأوروبية وتشكيل تحالف جديد لمواجهة إيران وروسيا.

جاءت هذه التصريحات في بيان نشرته الخارجية البريطانية اليوم الثلاثاء قبل ذهاب راب إلى أمريكا الشمالية في زيارة عمل تشمل الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقال راب في بيانه: "أنا عازم على بذل قصارى جهدي لتنشيط علاقاتنا الاقتصادية مع شركاء غير أوروبيين، ما يعني التعاون معهم الآن من أجل تأمين الانتقال السلس في اتفاقاتنا التجارية بعد "بريكست" والتوجه بسرعة نحو صفقات تجارية شاملة تحفز الأعمال وتخفض الأسعار للمستهلكين وتتفق مع معاييرنا العالية".

وأضاف: "أريد أيضا إنشاء تحالف أقوى لحماية القانون والنظام الدوليين وحل المشكلات التي تحمل تهديدا لأمننا"، مضيفا أن هذا التحالف الجديد سيكون ردا على "سلوك إيران المهدد، وأعمال روسيا المزعزعة للاستقرار في أوروبا"، كما سيكون بين أهداف الدول الأعضاء فيه مواجهة "الإرهاب وتغير المناخ" أيضا.

وكانت بريطانيا قد أعلنت أمس الاثنين عن انضمامها إلى بعثة دولية لتأمين الملاحة التجارية في الخليج بقيادة الولايات المتحدة.
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