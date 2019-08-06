كوريا الجنوبية تعقد اجتماعًا طارئًا بشأن إطلاق الشمال للمقذوفات

قال المكتب الرئاسي بكوريا الجنوبيه اليوم الثلاثاء إنه عقد اجتماعا طارئا للوزراء المعنيين بالأمن لمناقشة أحدث إطلاق لمقذوفات مجهولة الهوية من قبل كوريا الشمالية.



وذكرت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي كو مين جونغ، إن مستشار الأمن الوطني للمكتب الرئاسي جونغ وي يونج رأس الاجتماع الذي بدأ في الساعة 7:30 صباح اليوم وشارك فيه وزير الدفاع جونغ كيونج دو ورئيس وكالة الاستخبارات الوطنية سو هون.



في وقت سابق من اليوم، أطلقت كوريا الشمالية مقذوفات مجهولة الهوية قبالة ساحلها الغربي مرتين، في رابع إطلاق من نوعه في أقل من أسبوعين.