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عالم

كوريا الشمالية تطلق مقذوفين مجهولى الهوية فى اتجاه البحر الشرقى

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 07:28 ص
وكالات
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أوضحت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الكوري الجنوبي رصد ما أطلقتهما كوريا الشمالية، ويعتقد بأنهما صاروخين باليستيين قصيري المدى.

وأطلقت كوريا الشمالية مقذوفين مجهولي الهوية بالقرب من إقليم هوانج هيه الجنوبي في اتجاه البحر الشرقي في غضون الساعة 5:24 و5:36 على التوالي.

وذكرت أن الصاروخين حلقا مسافة حوالي 450 كلم على ارتفاع 37 كلم، بسرعة قصوى للطيران بلغت 6.9 ماخ، مضيفة أن سلطات المخابرات الكورية الجنوبية والأمريكية تعتقد بأن الصاروخين يشابهان الصاروخين الباليستيين قصيري المدى اللذين أطلقهما الشمال في يوم 25 يوليو الماضي من حيث صفات التحليق، وتجري تحليلًا مشتركًا لتحديد نوعهما بالضبط.

وسبق أن أطلقت كوريا الشمالية صاروخين قصيري المدى في كل من أيام 25، و31 يوليو الماضي، و2 أغسطس الجاري من سواحلها الشرقية في اتجاه البحر الشرقي.

وتعتقد السلطات العسكرية الكورية الجنوبية أن هذه الصواريخ نوع جديد من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى.

وأعلنت كوريا الشمالية في يوم 25 من الشهر الماضي عن أنها أطلقت نوعًا جديدًا من الأسلحة الموجهة التكتيكية، كما في يوم 31 من نفس الشهر ويوم 2 من أغسطس الجاري، وأن الإطلاق كان لنظام صاروخي موجه متعدد الإطلاق من العيار الكبير مطور حديثًا.

ولكن السلطات العسكرية الكورية الجنوبية ذكرت أن سرعة التحليق للصاروخين اللذان أطلقهما الشمال في يوم 2، تشابه سرعة التحليق للصاروخ الباليستي حيث وصلت إلى 6.9 باخ، وهي سرعة سريعة جدًا بالنسبة للصاروخ الموجه المتعدد الإطلاق.

يذكر أن بيونج يانج أطلقت الصاروخين اليوم من سواحلها الغربية في اتجاه البحر الشرقي عابرين الأراضي الكورية الشمالية خلافًا للتجارب الصاروخية الأخيرة التي جرت من سواحلها الشرقية في اتجاه البحر الشرقي.

وأشار خبراء إلى أن كوريا الشمالية كانت تجري تجاربها الصاروخية الجديدة من سواحلها الشرقية في اتجاه البحر الشرقي نظرًا لإمكانية إلحاق الأضرار بالمدنيين، وثم تجريها بعد ذلك لتعبر أراضيها في حال التحقق من قدرة.
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