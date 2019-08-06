تدريب سائقات إناث لقيادة قطارات فائقة السرعة فى الصين

بدأت 15 سائقة أنثى التدريب على قيادة قطارات فائقة السرعة على طول دلتا نهر اليانجتسي.



وستتلقى السائقات حوالي شهر واحد من التدريب في وحدة نانجينج التابعة لشركة مجموعة شانجهاي المحدودة للسكك الحديدية الصينية، وسوف يشمل التدريب تمارين بدنية وصقلًا للمهارات الوظيفية.



وقالت شينج قوانج مينج من وحدة نانجينج: "إن هذه أول دفعة لسائقات القطارات فائقة السرعة على طول دلتا نهر اليانجتسي".



وأوضحت شينج، إنه في الماضي، كان الرجال يسيطرون على مناصب سائقي القطارات، لكن الآن تتطلب القطارات المتقدمة قدرات بدنية أقل ومهارات أعلى، مشيرة إلى أن النساء أكثر اهتمامًا بالتفاصيل، مما يمنحهن ميزة.



وستتوجه السائقات إلى شانغهاي لمدة ثلاثة أشهر أخرى من التدريب بعد الانتهاء من الدورات التدريبية في نانجينغ.



وتمتلك الصين أكبر شبكة سكة حديد عالية السرعة في العالم، حيث تجاوز عدد الكيلومترات التشغيلية 29 ألف كم بنهاية عام 2018.