أمطار غزيرة تقتل 6 أشخاص بالصين

لقي 6 أشخاص حتفهم بينما لا يزال 6 آخرون في عداد المفقودين جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات التي ضربت مقاطعة هوبي بوسط الصين، حسبما ذكرت السلطات المحلية، اليوم الثلاثاء.



وهطلت أمطار غزيرة على حي يونيانج في مدينة شييان في حوالي الساعة الرابعة من صباح اليوم، ما تسبب في فيضانات مفاجئة في قرية محلية.



كما أدت الأمطار إلى قطع طرق وإمدادات الكهرباء في جزء من المدينة، بينما تتواصل حاليًا جهود الإنقاذ.



وأصدرت الحكومة المحلية تحذيرًا باللون الأحمر من العاصفة المطيرة، وهو أعلى مستوى في نظام التحذير الصيني المؤلف من أربعة ألوان، في الساعة 7:30، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى مخاطر عالية جراء الفيضانات المفاجئة علاوة على مخاطر جيولوجية وفيضانات بالأنهار.