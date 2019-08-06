اليونان فى حالة تأهب تحسبًا لتزايد خطر الحرائق

يكافح العشرات من رجال الإطفاء حرائق هائلة التي اندلعت مساء الاثنين في غابات وأراضي زراعية ببلدة زيلوكاسترو الساحلية الواقعة شمالي بيلوبونيس في اليونان.



بدأت الحرائق في المساء، وقوبلت باستجابة فورية من هيئة الإطفاء، حيث عمل إجمالي 41 من رجال الإطفاء مستعينين بـ19 سيارة إطفاء وطائرتين ومروحية لاحتوائها.



وخلال الـ24 ساعة الماضية، عمل رجال الإطفاء اليونانيون جاهدين لإحتواء إجمالي من 39 الحرائق الهائلة بجميع أنحاء اليونان، بما في ذلك جبهة كبيرة في منطقة الغابات القريبة في بلدية لوفروس بأولمبيا القديمة، وفقا لما ذكرته فرقة الإطفاء اليونانية.



وحذر جهاز الحماية المدنية في البلاد من أن خطر اندلاع حرائق يوم الثلاثاء في العديد من أنحاء اليونان كبير للغاية.



تعاني اليونان كل صيف من حرائق غابات مدمرة مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة وإشعال الحرائق عمدا في العديد من الحالات.