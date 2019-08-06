سيتى وليفربول يستأنفان صراعهما دون إشارة على وجود منافس

ينطلق الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الجمعة، ورغم كل التغييرات التي حدثت، سيكون من الصعب تخيل أن تكون المنافسة على اللقب مختلفة كثيرا عن الموسم الماضي.



وكان الفارق نقطة واحدة بين مانشستر سيتي البطل ووصيفه ليفربول إذ اكتفى فريق المدرب يورجن كلوب بالمركز الثاني رغم تعرضه لهزيمة واحدة في الدوري طيلة الموسم.



ولو تكرر ذلك فلن يكون هناك شكوى من جانب المشجعين المحايدين بعد موسم شهد أداء مذهلا من فريق المدرب بيب جوارديولا ومنافسه القادم من منطقة مرسيسايد.



وبعد فوزه باللقب مرتين متتاليين سيسعى جوارديولا لوضع يده على لقبه الأول في دوري أبطال أوروبا مع سيتي وتملك تشكيلته الكفاءة اللازمة التي تمكنها من التأقلم على هذا التحدي المزدوج.



وعقب رحيل المدافع فينسن كومباني ليتحول إلى لاعب ومدرب في أندرلخت، أنفق سيتي أكثر من 60 مليون جنيه استرليني لضم لاعب الوسط المدافع رودري من أتليتيكو مدريد ومواطنه الإسباني أنخيلينو ليدعم خياراته في مركز الظهير الأيسر.



ومر ليفربول بطل أوروبا بفترة هادئة في سوق الانتقالات ومع وجود فيرجيل فان دايك في قيادة الدفاع وثلاثي الهجوم الخطير روبرتو فيرمينو ومحمد صلاح وساديو ماني، لم يكن هناك حاجة سوى لتدعيم بسيط.



ولم يحدث شيء خلال الصيف يوحي بأن ثنائي المقدمة سيواجه منافسة قوية من أقرب المنافسين.