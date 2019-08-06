الأرصاد: طقس اليوم حار رطب.. والقاهرة 36 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.



وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وخليج السويس، كما تنشط على غرب البحر المتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



وبالنسبة إلى حالة البحر المتوسط فيكون مضطربًا غربًا وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فمعتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



الصغرى العظمى



القاهرة 26 36

شبين الكوم 25 36

طنطا 25 35

دمنهور 25 33

الإسكندرية 24 31

بلطيم 25 31

مطروح 24 31

السلوم 23 31

سيوة 24 36

بورسعيد 26 32

دمياط 25 32

الزقازيق 26 35

الإسماعيلية 25 37

السويس 26 37

العريش 24 32

رفح 23 32

رأس سدر 27 38

نخل 20 36

نويبع 29 37

طابا 28 35

كاترين 18 32

الطور 28 37

شرم الشيخ 30 38

الغردقة 31 38

مرسى علم 29 37

الفيوم 26 37

بنى سويف 26 37

المنيا 26 37

أسيوط 27 38

سوهاج 28 39

قنا 28 40

الأقصر 28 41

أسوان 30 42

أبوسمبل 30 42

الوادى الجديد 28 42

شلاتين 26 37

أبورماد 27 35

حلايب 27 33

رأس حدربة 28 33