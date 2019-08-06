روسيا تعلن عن أحدث صاروخين جويين قابلين للتصدير

انتهت روسيا من اختبار صاروخين جويين موجهين جديدين قابلين للتصدير، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا"الروسية، اليوم الثلاثاء.



وأعلنت الشركة الروسية المصنعة للصواريخ التكتيكية أن صاروخي "غروم-أ1" و"غروم-أ2" صُنعا لتسليح كل أنواع الطائرات خاصة طائرة "سو-57" التي تمثل الجيل الخامس الأحدث حاليًا من المقاتلات.



ويتميز صاروخ "غروم-أ1" بوجود المحرك في ذيله، فيما يتميز صاروخ "غروم-أ2" بوجود متفجرات إضافية في ذيله، مشيرة إلى أنه خصص كل من الصاروخين لتدمير أهداف أرضية محصنة محددة.



ويمكن إطلاق صاروخ "غروم-أ1" على بعد 10 إلى 120 كيلومترا من الهدف على ارتفاع 500 متر إلى 12 ألف متر، ويحمل صاروخ "غروم-أ1" متفجرات يبلغ وزنها 315 كيلوجراما.



ولا يحتوي صاروخ "غروم-أ2" على المحرك، ولكنه يحمل متفجرات تزن 480 كيلوجراما، ويمكن إطلاقه على بعد 10 إلى 50 كيلومترا من الهدف على ارتفاع 500 متر إلى 12 ألف متر.