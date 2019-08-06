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عالم

روسيا تعلن عن أحدث صاروخين جويين قابلين للتصدير

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 07:08 ص
جريدة الدستور
عبير سليم
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انتهت روسيا من اختبار صاروخين جويين موجهين جديدين قابلين للتصدير، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا"الروسية، اليوم الثلاثاء.

وأعلنت الشركة الروسية المصنعة للصواريخ التكتيكية أن صاروخي "غروم-أ1" و"غروم-أ2" صُنعا لتسليح كل أنواع الطائرات خاصة طائرة "سو-57" التي تمثل الجيل الخامس الأحدث حاليًا من المقاتلات.

ويتميز صاروخ "غروم-أ1" بوجود المحرك في ذيله، فيما يتميز صاروخ "غروم-أ2" بوجود متفجرات إضافية في ذيله، مشيرة إلى أنه خصص كل من الصاروخين لتدمير أهداف أرضية محصنة محددة.

ويمكن إطلاق صاروخ "غروم-أ1" على بعد 10 إلى 120 كيلومترا من الهدف على ارتفاع 500 متر إلى 12 ألف متر، ويحمل صاروخ "غروم-أ1" متفجرات يبلغ وزنها 315 كيلوجراما.

ولا يحتوي صاروخ "غروم-أ2" على المحرك، ولكنه يحمل متفجرات تزن 480 كيلوجراما، ويمكن إطلاقه على بعد 10 إلى 50 كيلومترا من الهدف على ارتفاع 500 متر إلى 12 ألف متر.
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