الجيش الليبى يسيطر على تمركزات جديدة جنوبى طرابلس

أحرز الجيش الوطني الليبي تقدمين جديدين في المعارك التي دارت، أمس الإثنين، في محاور القتال بجنوب وشرق العاصمة طرابلس.



ونقلت صحيفة المشهد الليبية، اليوم الثلاثاء، عن مصدر في رئاسة الأركان العامة قوله: "إن الوحدات القتالية تمكنت من التقدم في محور عين زارة بعد اشتباكات عنيفة مع مليشيات حكومة الوفاق، ونفذت عملية نوعية أسفرت عن السيطرة على تمركزات جديدة وطرد المليشيات منها في محيط مسجد فطرة".



وأشار المصدر إلى أن قطاعات الجيش شنت هجومًا مباغتًا في محور خلة الفرجان، وكبدت المليشيات خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، وواصلت التقدم باتجاه شارع الهمبورقه.



وكان قائد محور عين زارة اللواء فوزي المنصوري، أكد في تصريح بوقت سابق من الإثنين، أن الجيش وضع اللمسات الأخيرة على عملية اقتحام طرابلس التي قد تحدث في أي وقت.