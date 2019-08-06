برلمانى يطالب بضخ المزيد من الاستثمارات الزراعية بمحافظات الصعيد

قال النائب علي بدر إن ملف الاستثمار يشهد طفرة غير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يؤكد حرص الدولة على جذب مزيد من الاستثمارات، بالإضافة لإقرار حزمة من التشريعات خلال الفترة الأخيرة، تترجم هذا الاهتمام والحرص على أرض الواقع.



وأوضح بدر في تصريحات صحفية أن الاستثمار الزراعي من أبرز وأهم الاستثمارات، خلال الفترة الحالية، وذلك لما تمثله الزراعة من مقوم أساسي للدولة المصرية، خاصة أن ملف الزراعة من الملفات أيضا التي شهدت ازدهار حقيقي، مطالبا بضرورة أن يتم الاستفادة من كل ذلك وضخ مزيد من الاستثمارات في قطاع الزراعة.



ولفت عضو مجلس النواب إلى أن محافظات الصعيد من أكثر المحافظات التي تمتلك مقومات حقيقية للاستثمار الزارعي، مطالبا بوضع خطة لتحقيق أقصي استفادة من الاستثمار في قطاع الزراعة بمحافظات الصعيد، وفقا لما تمتلكه كل محافظة على وجه التحديد.