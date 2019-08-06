حظك اليوم.. برج الدلو الثلاثاء 6 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج الدلو قالت:

مهنيًا: تكون على شط الأمان في هذا اليوم المهم جدا والممتاز تستطيع تغيير الكثير تكافأك الحظوظ وتعطيك الكثير من الفرص والأخبار الممتازة.

عاطفيًا: يتغيّر مصير العلاقة اليوم، وتحسم قصّة مهتزّة وتحصل بعض المواجهات العابرة.

صحيًا: تخلّ عن كسلك للقيام بما يعود عليك بصحة سليمة معافاة، وبادر إلى ممارسة الرياضة.

جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

