الثلاثاء 06 أغسطس 2019 الموافق 05 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الميزان الثلاثاء 6 أغسطس 2019

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 05:46 ص
برج الميزان
برج الميزان
طباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج الميزان قالت:

مهنيًا: هذا اليوم تشعّ بشخصية مميّزة، لكن ثمة ما يتطلب الحذر في علاقاتك المهنية وخصوصًا مع بعض الزملاء الجدد.
عاطفيًا: تحديد المستقبل مع الشريك يتحدّد في الأيام المقبلة، ذلك يبقى رهنًا بما تنتج منه المفاوضات بينكما.
صحيًا: لا تدع أحدًا يشوش أفكارك ويثير قلقك، بل خذ الأمور بروية ولا تنفعل.

جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 12 ساعة

ارتفاع أسعار الذهب 10 جنيهات في تعاملات اليوم الاثنين

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 للقبول بالجامعات

منذ حوالي 9 ساعات

"عار 57357".. المستشفى رفضت استقبال الأطفال بعد إخلاء معهد الأورام

منذ يوم

تفاصيل جديدة حول مقتل بائع بسبب أعمال السحر بالمعادى

ads

الصور

image description

مؤتمر وزيرة الصحة بمعهد ناصر

image description

حريق معهد الأورام

image description

تسلم «الإيد الشغّالة»

image description

«الخطيب» يفتتح غرف الملابس الجديدة والعيادة و«الجيم» وصالة العرض لفريق الكرة

image description

غرف ملابس الأهلي الجديدة وصالة العرض والجيم والعيادة (صور)

الأكثر قراءة

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 للقبول بالجامعات

الباز يكشف خطيئة الإعلام في تغطية حادث التفجير بمحيط "معهد الأورام"

تفاصيل جديدة فى واقعة حريق معهد الأورام بشارع القصر العينى

بالفيديو.. أحد ضحايا تفجير الأورام: خرجت من الانفجار بمعجزة

ستوديو

بعد رفض استقبال طفل من معهد الأورام... هل يكذب شريف أبو النجا لينقذ نفسه؟

عميد معهد الأورام يزف بشرى سارة للمرضى ويعلن موعد افتتاحه (فيديو)

خيانة تعرضت لها صباح من حبيبها أفقدتها الثقة في الرجال.. تعرف على التفاصيل

مسجون برازيلي يتنكر في زي امرأة للهروب من السجن.. شاهد

رياضة

مانشستر يونايتد يسعى لخطف إريكسن من ريال مدريد

إيفرتون مستعد للقتال من أجل راكيتيتش

ديربى كاونتى يقدم عرضا استثنائيا لـ"رونى"

زيدان يطالب بسرعة حسم الصفقات المتبقية

الرئيس نيوز

بعد تفجير "الأورام".. السيسي: ما أجمل حسن التكاتف والتكافل في مواجهة قبح تأثير الإرهاب

ساويرس ورجل أعمال "مجهول" تبرعا بـ1.5 مليون لمعهد الأورام

محمد بن زايد يتبرع بـ50 مليون جنيه لصالح معهد الأورام

استشهاد 17 بينهم أطفال من "ميت حبيب" في حادث "معهد الأورام"

منوعات

دراسة: استخدام السماعات قد يسبب فقدان السمع

طفل يبلغ عن والده لاجتيازه الإشارة الحمراء

اكتشاف سر مصاص الدماء الغامض

أفضل 10 فنادق عالمية لعام 2019

كشكول

اليوم الثالث.. استمرار إنعقاد لجنة مسابقة «الوظائف الإشرافية» بتعليم بورسعيد

حصول 4 روضات أطفال ومدرسة ابتدائي على "الجودة والاعتماد" بمطروح

ننشر شروط الالتحاق بالدراسات العليا لكلية القرأن الكريم

المنوفية الأزهرية تستعد لامتحانات الدور الثانى للثانوية

إسلام سياسي

"الإخوان يفجرون معهد الأورام".. الأكثر تداولا في مصر على تويتر

كتابان جديدان يوثقان جرائم داعش بحق الإيزيديين

أمريكا تحذر تركيا من أي عملية عسكرية في سوريا

الداخلية: سيارة مفخخة تسببت في تفجير معهد الأورام


زيت وسكر

وزارة الصحة السعودية تكرم البعثة الطبية المصرية للحج

أعراض الإصابة بعدوى العين

تطورات أزمة زيادة راوتب عمال القمامة بالإسكندرية

الإستيلاء على نصف مليون جنيه من أموال الدعم

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
الرواية القبطية
ولاء الشيخ
مهمة وزارة الرى
مؤمن المحمدي
قصب
ماجد حبته
عكس الاتجاه!
المزيد

الثقافة

اليوم.. مناقشة "انتقام شفاف" بمعرض الإسكندرية للكتاب

صدور "مملكة الليل" عن دار النسيم

اليوم.. ورشة عمل فى الكتابة المسرحية بمكتبة الإسكندرية

اليوم.. مناقشة المجموعة القصصية "وكأنه.. هو" بحزب التجمع

صفحتنا ع الفيس بوك