الثلاثاء 06 أغسطس 2019 الموافق 05 ذو الحجة 1440
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الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الثلاثاء 6 أغسطس 2019

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 07:17 ص
جريدة الدستور
إسلام جمال
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الثلاثاء، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

الحمل
مهنيًا: تصاب ببعض الارتباك في مواجهة أزمة مهنية طارئة وتساورك أفكار سود وتتصرّف بطريقة غريبة نوعًا ما.
عاطفيًا: رومانسية الشريك قد تفاجئك في بعض الأحيان، لكنّها ضرورية للراحة النفسية والذهنية والعاطفية بينكما.
صحيًا: ثابر على ممارسة الرياضة كلما استطعت إلى ذلك سبيلًا، فأنت الرابح.

الثور
مهنيًا: تتوضح أمور كثيرة كانت غامضة، ويعدك الحظ بظرف انتقالي ويسلط الأضواء على مؤهلاتك المهنية والعلمية.
عاطفيًا: تجنّب أيها الثور النزاعات بذكاء ولا تضخم الأمور، قد تنال ما تريد من الشريك إذا تصرّفت بليونة وهدوء.
صحيًا: ما فقدته من وزن خلال الأيام القليلة الماضية، أراحك نفسيًا وجعلك مسرورًا.

الجوزاء
مهنيًا: يعيد إليك هذا اليوم الثقة الكبيرة بالنفس في المرحلة المقبلة، قياسًا بالخطوات التي تقوم بها لتحسين وضعك المادي.
عاطفيًا: سعادة عاطفية مفاجئة تغمرك هذا اليوم ووضع رومانسي يريح أعصابك وتعلق زائد بالشريك نتيجته توطيد العلاقة بينكما.
صحيًا: لا تهمل صحتك ولا تستخف بكل ما يعود عليها بالنفع، ولا سيما ممارسة الرياضة المفيدة لها جدًا.

السرطان
مهنيًا: يدعوك هذا اليوم إلى الحذر من الغيرة والتملّكية والابتعاد عن الزملاء الذين يضمرون لك الشر.
عاطفيًا: لا تحاول استغلال ضعف شخصية الشريك لتحقيق أهدافك، فقد يجد نفسه مرغمًا على مواجهتك.
صحيًا: من الأفضل أن تخصّص الوقت الكافي للقيام بالتمارين الرياضية المفيدة للصحة.

الأسد
مهنيًا: يساعدك هذا اليوم على أن تجد طريقة سريعة للتخلص من المشكلات التي قد تواجهها.
عاطفيًا: يتحسّن وضعك العاطفي، ويدور حديث جدّي ومميّز بشأن تجديد العلاقة أو إنهائها أو التفاهم على نقاط مشتركة.
صحيًا: من المفيد استشارة الطبيب بشأن ما ينتابك من أرق ليلًا، فهو قادر على وصف العلاج المناسب.

العذراء
مهينًا: يجعلك هذا اليوم تمر بمرحلة دقيقة من الاختبارات، لكن النجاح يكون حليفك.
عاطفيًا: تفرح كثيرًا فالحظوظ ترافقك على على الصعيد العاطفي، وتمضي أجمل الأيام وأمتعها مع الشريك.
صحيًا: إذا أصبت بالتهابات في المفاصل يكون بسبب الرطوبة في مكان عملك، فتضطر إلى تناول بعض الأدوية للقضاء عليها.

الميزان
مهنيًا: هذا اليوم تشعّ بشخصية مميّزة، لكن ثمة ما يتطلب الحذر في علاقاتك المهنية وخصوصًا مع بعض الزملاء الجدد.
عاطفيًا: تحديد المستقبل مع الشريك يتحدّد في الأيام المقبلة، ذلك يبقى رهنًا بما تنتج منه المفاوضات بينكما.
صحيًا: لا تدع أحدًا يشوش أفكارك ويثير قلقك، بل خذ الأمور بروية ولا تنفعل.

العقرب
مهنيًا: تشعر أن أحدهم يخفي عنك أمرًا ما، وربما تعيش بعض الالتباس لكنك تتخلص من العراقيل التي تطال وضعك المهني.
عاطفيًا: تعاطف كبير مع الشريك، لكن اعتبارات سابقة تعود مجددًا إلى الواجهة فتعيق تقدم الأمور بعض الشيء.
صحيًا: وضعك الصحي هذا اليوم يطمئن، ومع هذا اتصل بطبيبك وحدد موعدًا للكشف عليك.

القوس
مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن تطورات إيجابية في العمل، تعود عليك بفائدة كبيرة على عدة صعد.
عاطفيًا: الشريك قادر على تسوية أموره، فلا تتدخل حتى لا تزيد الوضع تأزمًا، بل حاول معرفة ما يمكن أن يساعده.
صحيًا: إياك والإكثار من تناول اللحوم والدهنيات ولا سيما أنك قابل للسمنة بسرعة.

الجدي
مهنيًا: يجعلك هذا اليوم تفكر جديًا في الراحة، فقد أرهقت نفسك بعدة أمور ووضعت نفسك في موقف صعب.
عاطفيًا: تحقّق حلمًا يتعلق بإنجاب أو ولادة أو خطبة أو زواج أو أجواء رومنسية أو مصالحة.
صحيًا: شعورك بذاتك وبقوة إحساسك بالأنا يجعلانك تفضل ممارسة الرياضة بمفردك بدلًا من أن تكون في جماعة حتى تشعر بذاتك.

الدلو
مهنيًا: تكون على شط الامان في هذا اليوم المهم جدا والممتاز تستطيع تغيير الكثير تكافأك الحظوظ وتعطيك الكثير من الفرص والاخبار الممتازة
عاطفيًا: يتغيّر مصير العلاقة اليوم، وتحسم قصّة مهتزّة وتحصل بعض المواجهات العابرة.
صحيًا: تخلّ عن كسلك للقيام بما يعود عليك بصحة سليمة معافاة، وبادر إلى ممارسة الرياضة.

الحوت
مهنيًا: يجعلك هذا اليوم تركّز على قضية شراكة شخصية أو مهنية وتتلقى شكوى معينة أو تعالج شأنًا قانونيًا.
عاطفيًا: قرارات مهمّة وجريئة تتخذها هذا اليوم تكون لها تداعيات إيجابية تسجّل لمصلحتك العلاقة بالشريك.
صحيًا: بين يوم وآخر، تناول بعض الفيتامينات، إنما لمدة محددة بعد أن تشعر بأنك أصبحت في حال جيدة.
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