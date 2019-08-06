حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الثلاثاء 6 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الثلاثاء، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:



الحمل

مهنيًا: تصاب ببعض الارتباك في مواجهة أزمة مهنية طارئة وتساورك أفكار سود وتتصرّف بطريقة غريبة نوعًا ما.

عاطفيًا: رومانسية الشريك قد تفاجئك في بعض الأحيان، لكنّها ضرورية للراحة النفسية والذهنية والعاطفية بينكما.

صحيًا: ثابر على ممارسة الرياضة كلما استطعت إلى ذلك سبيلًا، فأنت الرابح.



الثور

مهنيًا: تتوضح أمور كثيرة كانت غامضة، ويعدك الحظ بظرف انتقالي ويسلط الأضواء على مؤهلاتك المهنية والعلمية.

عاطفيًا: تجنّب أيها الثور النزاعات بذكاء ولا تضخم الأمور، قد تنال ما تريد من الشريك إذا تصرّفت بليونة وهدوء.

صحيًا: ما فقدته من وزن خلال الأيام القليلة الماضية، أراحك نفسيًا وجعلك مسرورًا.



الجوزاء

مهنيًا: يعيد إليك هذا اليوم الثقة الكبيرة بالنفس في المرحلة المقبلة، قياسًا بالخطوات التي تقوم بها لتحسين وضعك المادي.

عاطفيًا: سعادة عاطفية مفاجئة تغمرك هذا اليوم ووضع رومانسي يريح أعصابك وتعلق زائد بالشريك نتيجته توطيد العلاقة بينكما.

صحيًا: لا تهمل صحتك ولا تستخف بكل ما يعود عليها بالنفع، ولا سيما ممارسة الرياضة المفيدة لها جدًا.



السرطان

مهنيًا: يدعوك هذا اليوم إلى الحذر من الغيرة والتملّكية والابتعاد عن الزملاء الذين يضمرون لك الشر.

عاطفيًا: لا تحاول استغلال ضعف شخصية الشريك لتحقيق أهدافك، فقد يجد نفسه مرغمًا على مواجهتك.

صحيًا: من الأفضل أن تخصّص الوقت الكافي للقيام بالتمارين الرياضية المفيدة للصحة.



الأسد

مهنيًا: يساعدك هذا اليوم على أن تجد طريقة سريعة للتخلص من المشكلات التي قد تواجهها.

عاطفيًا: يتحسّن وضعك العاطفي، ويدور حديث جدّي ومميّز بشأن تجديد العلاقة أو إنهائها أو التفاهم على نقاط مشتركة.

صحيًا: من المفيد استشارة الطبيب بشأن ما ينتابك من أرق ليلًا، فهو قادر على وصف العلاج المناسب.



العذراء

مهينًا: يجعلك هذا اليوم تمر بمرحلة دقيقة من الاختبارات، لكن النجاح يكون حليفك.

عاطفيًا: تفرح كثيرًا فالحظوظ ترافقك على على الصعيد العاطفي، وتمضي أجمل الأيام وأمتعها مع الشريك.

صحيًا: إذا أصبت بالتهابات في المفاصل يكون بسبب الرطوبة في مكان عملك، فتضطر إلى تناول بعض الأدوية للقضاء عليها.



الميزان

مهنيًا: هذا اليوم تشعّ بشخصية مميّزة، لكن ثمة ما يتطلب الحذر في علاقاتك المهنية وخصوصًا مع بعض الزملاء الجدد.

عاطفيًا: تحديد المستقبل مع الشريك يتحدّد في الأيام المقبلة، ذلك يبقى رهنًا بما تنتج منه المفاوضات بينكما.

صحيًا: لا تدع أحدًا يشوش أفكارك ويثير قلقك، بل خذ الأمور بروية ولا تنفعل.



العقرب

مهنيًا: تشعر أن أحدهم يخفي عنك أمرًا ما، وربما تعيش بعض الالتباس لكنك تتخلص من العراقيل التي تطال وضعك المهني.

عاطفيًا: تعاطف كبير مع الشريك، لكن اعتبارات سابقة تعود مجددًا إلى الواجهة فتعيق تقدم الأمور بعض الشيء.

صحيًا: وضعك الصحي هذا اليوم يطمئن، ومع هذا اتصل بطبيبك وحدد موعدًا للكشف عليك.



القوس

مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن تطورات إيجابية في العمل، تعود عليك بفائدة كبيرة على عدة صعد.

عاطفيًا: الشريك قادر على تسوية أموره، فلا تتدخل حتى لا تزيد الوضع تأزمًا، بل حاول معرفة ما يمكن أن يساعده.

صحيًا: إياك والإكثار من تناول اللحوم والدهنيات ولا سيما أنك قابل للسمنة بسرعة.



الجدي

مهنيًا: يجعلك هذا اليوم تفكر جديًا في الراحة، فقد أرهقت نفسك بعدة أمور ووضعت نفسك في موقف صعب.

عاطفيًا: تحقّق حلمًا يتعلق بإنجاب أو ولادة أو خطبة أو زواج أو أجواء رومنسية أو مصالحة.

صحيًا: شعورك بذاتك وبقوة إحساسك بالأنا يجعلانك تفضل ممارسة الرياضة بمفردك بدلًا من أن تكون في جماعة حتى تشعر بذاتك.



الدلو

مهنيًا: تكون على شط الامان في هذا اليوم المهم جدا والممتاز تستطيع تغيير الكثير تكافأك الحظوظ وتعطيك الكثير من الفرص والاخبار الممتازة

عاطفيًا: يتغيّر مصير العلاقة اليوم، وتحسم قصّة مهتزّة وتحصل بعض المواجهات العابرة.

صحيًا: تخلّ عن كسلك للقيام بما يعود عليك بصحة سليمة معافاة، وبادر إلى ممارسة الرياضة.



الحوت

مهنيًا: يجعلك هذا اليوم تركّز على قضية شراكة شخصية أو مهنية وتتلقى شكوى معينة أو تعالج شأنًا قانونيًا.

عاطفيًا: قرارات مهمّة وجريئة تتخذها هذا اليوم تكون لها تداعيات إيجابية تسجّل لمصلحتك العلاقة بالشريك.

صحيًا: بين يوم وآخر، تناول بعض الفيتامينات، إنما لمدة محددة بعد أن تشعر بأنك أصبحت في حال جيدة.