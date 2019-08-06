طبيب يحذر من عدم انتظام النوم لدى الأطفال

انتشرت بين الأطفال حالة شائعة بشكل كبير، وهي "النوم الغير المنتظم"، التي ترتبط بمخاطر مختلفة في حال لم يتم التعامل معها بالطرق الصحيحة، وتنظيم النوم في مواعيد محددة.



وكشف الدكتور خالد سمير استشاري طب الأطفال، لـ"الدستور" عن أبرز الأسباب التي تتسبب في عدم انتظام النوم عند الأطفال، قائلًا: "يؤدي نوم الأطفال بشكل غير منتظم ومتقطع إلى ضعف مهاراتهم الحركية بشكل كبير، ويمنعهم من تطويرها بسرعة وسهولة، ويدفعهم الى الغضب والبكاء بسرعة وبشكل مفاجئ ومتكرر، وتؤثر هذه النقطة بشكل سلبي جدًا على راحتهم وحالتهم المزاجية".



وأضاف: "أنه قد يسبب نوم الأطفال لفترات غير كافية وبشكل غير منتظم تراجع كبير في مناعتهم وتعرضهم لأمراض ومشاكل صحية مختلفة مثل: الإنفلونزا المتكررة، غير التأثير بشكل سلبي على تركيزهم وذاكرتهم، وعدم تطوير مهاراتهم المختلفة وتمييز الأشياء المحيطة بهم والتواصل مع المقربين منهم".



وتابع: "قد يمنع عدم إنتظام نوم الأطفال في حالات معينة عملية تطورهم ونموهم الجسدي، كما تؤدي إلى تأخير هذا النمو لفترة معينة، فضلًا عن الإضطراب الملحوظ على مستوى شهية الأطفال، وتسبب فرط في الحركة وتجعلهم متوترين دائمًا".