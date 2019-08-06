عبدالرحمن.. حظك اليوم.. برج الحمل الثلاثاء 6 أغسطس 2019

منشور بموقع البوابة الإخبارية باسم إسلام محمد من 5 أيام..





أيام وقليلة وتبدأ مناسك الحج، الركن الأعظم في الإسلام، الأمر الذى يعد بمثابة تنقية للنفوس، فوفقًا لأراء الطب النفسي فزيارة الاماكن المقدسة تساعد بشكل كبير في تحسين الحالة المزاجية.من جانبه، أوضح الدكتور أحمد هلال، إستشاري الطب النفسي، أن زيارة الأماكن المقدسة من العادات التي تساعد في تحسين الصحة النفسية.وأضاف هلال، أن فعل الطعات وزيارة الأماكن المقدسة من الأمور التي تقلل من الكثير من الأمراض النفسية لعل أهمها الأكتئاب.ووفقًا لدراسة أجريت من قبل علماء من كندا، تفيد بأن الذهاب الى أماكن العبادة من العادات الصحية للجسم والمخ معًا.أجريت الدراسة على أكثر من 20000 شخص، من أجل العرف على التأثير العائد من زيارة الاماكن المقدسة.وكشفت النتائج النهائية للدراسة، أن 86% من المشاركين بالدراسة تحسن الحالة المزاجية.