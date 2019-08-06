كريس جينير تحاول حماية نجلها "كاردشيان" من الخسارة المادية

نشرت مجلة "voge" مقالًا صحفيًا تحدثت فيه عن "كريس جينر" والدة نجمات تلفزيون الواقع من عائلة "كاردشيان" وتدخلها في الأزمة التي يمر بها نجلها "روب كارداشيان"، لاتهامه بسرقة شعار شركة إنتاج الملابس الجديدة التي يملكها وهي "Halfway Dead"، من علامة تجارية أخرى تعرف باسم "Rx Skulls"، وطالبت بناتها مساعدة شقيقهن في إنقاذ العلامة التجارية الخاصة به.



كادت أن تفشل العلامة التجارية الخاصة بروب كارداشيان "Halfway Dead" بعد اطلاقها الشهر الماضي لكن بادر روب وشركاه بإزالة كل البضاعة المطبوع عليها شعار "الجمجمة" الخاص بعلامة "Rx Skulls" من على موقع متجرهم الإلكتروني، وبهذا تمكن من الإفلات من أي مسائلات قانونية، ولكن قد ألحق الضرر ببعض المبيعات، حسب ما أكده مصدر مقرب من العائلة.



ووقالت الجريدة في مقالها إن، كريس أدركت أنَّ الوسيلة الوحيدة لإنقاذ علامة نجلها Halfway Dead هي مطالبة بناتها بالترويج لها، وهو ما استجابت له بالفعل شقيقات روب، اللاتي حرصن على إنقاذ العلامة وعدم تعرضها لأي خسارة، وشددن على أنهن يتمنين لشقيقهنّ النجاح والاستقلال المادي.