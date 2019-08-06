30 % من مدخنى السجائر الإلكترونية عرضة للإصابة بالسرطان

كشفت آخر التقارير، أن مبيعات السجائر الإلكترونية زادت بنسبة كبيرة، فوفقًا لما ذكره موقع "نيويورك تايمز" الأمريكية فقد وصلت مبيعات السجائر الى 1.8 مليار سنويًا.



وقد أظهرت أخر الدراسات الطبية المنشورة بموقع "نيتشير" أن السجائر الإلكترونية تسببت في إصابة الملايين من مستخدميها بالسرطان.



وأكد الباحثون، أن المواد الكيميائية المسببة للسرطان هي الفورمالديهايد والأكورولين والميثيل جليوكسال الموجودة في لعاب مستخدمي السجائر الإلكترونية، تساعد فى نمو الخلايا السرطانية.



وأشار القائمين على الدراسة، أن السجائر الالكترونية، تزيد من إحتمالية إصابة المدخن بسرطان الفم بنسبة 30%، الأمر الذى يغفله الكثير من المدخنين.



استند الباحثون في دراستهم، عن تحليل عينات لأكثر من 10000 شخص يدخنون السجائر الإلكترونية منذ 5 سنوات، وذلك من أجل التعرف على العلاقة بين السرطان والتبغ الإلكترونى.



وأظهرت الدراسة، أن 80% من المشاركين أكثر عرضه للإصابة بنوع واحد على الاقل من أنواع السرطانات التى تصيب الإنسان عن طريق الفم.