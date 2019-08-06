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اقتصاد

أسعار النفط اليوم.. "برنت" بـ59.94 دولار للبرميل

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 04:07 ص
نفط- أرشيفية
نفط- أرشيفية
سيد ابراهيم
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انخفضت أسعار النفط خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، في ظل تجدد المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي بعد أن تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصعيد الحرب التجارية مع الصين عبر فرض مزيد من الرسوم على بكين، مما سيكبح على الأرجح الطلب على الوقود في أكبر مستهلكين للخام في العالم.

وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت أكثر من 1 دولار لتصل إلى 59.94 دولار للبرميل، كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 54.76 دولار للبرميل.

وقال "ترامب" الأسبوع الماضي، إنه سيفرض رسوما بنسبة 10% على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار اعتبارًا من أول سبتمبر القادم.

وتتعرض الأسعار لضغوط أيضًا اليوم الثلاثاء؛ بسبب مؤشرات على ارتفاع الصادرات النفطية للولايات المتحدة.
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