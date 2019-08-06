دراسة: "الجميلات" أكثر عرضة للاكتئاب

يسعى الكثير من الفتيات إلى إبراز جمالهن، سواء في الجسم الرشيق أو الملامح الجذابة ونظرات الأعين، فالجمال دائمًا هدف تسعى إليه النساء.



ووفقًا لدراسة نشرها موقع "نتشير" الخاص بالأبحاث العلمية، أفادت أن الجميلات أكثر عرضة للإصابة بالأمراض النفسية.



وأظهرت نتائج الدراسة، التي أجريت على أكثر من فتاة غالبيتهن من الحاصلات على لقب جمال في المسابقات المختلفة، أن الإكتئاب من الأمراض التى تنتشر بينهن.



من جانبه أوضح الدكتور أحمد هلال إستشاري الطب النفسي، أن الجميلات أكثر عرضه للإصابة بالكثير من الأمراض النفسية لعل أهمها الإكتئاب والواسواس القهري.



وأشار هلال إلى أن، الحرص الزائد على النظافة الشخصية والظهور بمظهر لائق يجعلهن عرضة للإصابة بمرض الوسواس القهري، لكي يشعروا أنهم آمنون، ويقومون بغسل أيديهم بشكل قهري، إلى درجة أنهم يسببون الجروح والندوب الجلدية لأنفسهم.



وفى دراسة أجريت من قبل علماء من جامعة "شيكاغو"، تفيد أن الارتباط بالجميلات يعد من الأمور المرهقة للطرف الآخر، بسبب الإفراط في النظافة الشخصية، بالإضافة الى عدم تقبلهم للانتقاد الأمر الذى يجعلهن أشخاص غير اجتماعيين.