ترامب يجمّد أصول حكومة فنزويلا فى أمريكا

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جمّد أصول الحكومة الفنزويلية كافة في الولايات المتحدة.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ذكر، الخميس الماضي، أنه يدرس فرض حصار على فنزويلا مع تصعيد الولايات المتحدة الضغط على مادورو، كي يتخلى عن السلطة.



وقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، السبت الماضي، إنه يرفض بيان نظيره الأمريكي دونالد ترامب بشأن حصار محتمل للدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، مضيفًا أن بحارها ستظل "حرة ومستقلة".