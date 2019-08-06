الخزانة الأمريكية: الصين تخفض عملتها بهدف التنافس غير العادل

صنّف وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين الصين بأنها تتلاعب بالعملة في أعقاب خفض بكين لقيمة اليوان.



وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان لها الإثنين، أن الصين اتخذت "خطوات ملموسة" خلال الأيام القلائل الماضية لخفض قيمة عملتها مع احتفاظها بقدر كبير من احتياطيات النقد الأجنبي.



وهبط اليوان الصيني أكثر من 1% إلى أقل مستوى في 11 عاما، الإثنين، في حين تتزايد المخاوف من تصعيد حاد في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين؛ ما أدى لهبوط عملات أخرى في المنطقة.



وتقول الوزارة: "إن الهدف من خفض الصين لقيمة عملتها هو الحصول على ميزة تنافسية على نحو غير عادل في التجارة الدولية".



وأوضحت الوزارة أن بيان بنك الشعب الصيني الصادر الإثنين بتخفيض قيمة العملة أقر بشكل علني بأنه "له خبرة واسعة في التلاعب بعملته وأنه لا يزال مستعدا للقيام بذلك على نحو مستمر".



وذكرت الوزارة أن هذه الإجراءات تنتهك التزامات الصين التي قطعتها على نفسها خلال قمة مجموعة العشرين فيما يتعلق بالامتناع عن تخفيض قيمة العملة.